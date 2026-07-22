В Wildberries подтвердили атаки на складские комплексы в Невинномысске и Краснодаре

В Невинномысске на окраине города после атаки беспилотников загорелся складской комплекс. По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, на месте работают пожарные расчеты и экстренные службы, а к медикам по состоянию на 5:50 обратились двое человек, всем оказали амбулаторную помощь, госпитализация не потребовалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Владимир Владимиров уточнил в своем Telegram-канале, что силы ПВО отражали налет на промышленную зону Невинномысска, затем на окраине города возник пожар. По его словам, сначала было двое пострадавших, им оказывали необходимую помощь, угрозы жизни не было.

Wildberries подтвердила факт пожара, и что речь идет именно о складском комплексе этого маркетплейса. «Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий», — написала Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

Также пресс-служба Wildberries сообщила об эвакуации логистического комплекса в Невинномысске в соответствии с требованиями безопасности. По открытым данным самой компании, логистический комплекс в Невинномысске имеет площадь 94 тыс. кв. м, а площадь под стеллажные конструкции превышает 10 тыс. кв. м; вместимость стеллажей тогда оценивали в 16,5 млн единиц товаров. В отдельной публикации по объекту указывалось, что на следующем этапе общая площадь стеллажного хранения должна была вырасти до 44 тыс. кв. м, а вместимость — до 45 млн единиц товаров.

Прокуратура Ставропольского края взяла ситуацию на контроль. Ведомство заявило, что городская прокуратура координирует взаимодействие со всеми службами и следит за соблюдением прав граждан, пострадавших от последствий атаки.

Станислав Маслаков