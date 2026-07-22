Два человека пострадали при атаке БПЛА на складской комплекс в Невинномысске

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Невинномысске загорелся складской комплекс на окраине города. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

По информации главы региона, пожар возник после падения БПЛА. На месте происшествия работают пожарные расчеты и другие экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет.

Губернатор также напомнил жителям, что режим беспилотной опасности продолжает действовать на территории Ставропольского края. Власти призвали граждан соблюдать меры предосторожности и не публиковать фото и видео с мест падения обломков беспилотников, поскольку за распространение таких материалов предусмотрена ответственность.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 21 июля средства ПВО уничтожили украинские беспилотники над рядом российских регионов, в том числе над Ставропольским краем.

Валерий Климов