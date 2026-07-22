Логистический комплекс Wildberries в Невинномысске эвакуировали

Логистический комплекс компании Wildberries в Невинномысске Ставропольского края был эвакуирован ранним утром 22 июля в соответствии с требованиями безопасности. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В компании уточнили, что на территории складского комплекса произошло возгорание. Сотрудники были оперативно эвакуированы, а на месте продолжают работать экстренные службы. В RWB отметили, что компания находится в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. По предварительным данным, пострадали два человека, угрозы их жизни нет. На месте работают пожарные расчеты и сотрудники оперативных служб.

Валерий Климов