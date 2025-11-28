В Германии арестован подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец

Следственный судья Верховного суда ФРГ распорядился заключить под стражу гражданина Украины, которого немецкие власти считают причастным к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщила Генпрокуратура Германии.

«Следственный судья Верховного суда ФРГ привел сегодня в исполнение ордер на арест гражданина Украины Сергея К.», — сообщило ведомство.

Речь идет о Сергее Кузнецове, ранее экстрадированном в Германию из Италии. По данным ведомства, 49-летний украинец руководил группой, которая 26 сентября 2022 года осуществила диверсию на «Северных потоках». Кузнецова задержали 21 августа в Сан-Клементе на Адриатическом побережье Италии, после чего суд принял решение о его выдаче Берлину. По версии Генпрокуратуры ФРГ, в операции наряду с Сергеем Кузнецовым участвовали трое бойцов элитного подразделения ВСУ и профессиональные дайверы. Участникам грозит до 15 лет тюремного заключения.

