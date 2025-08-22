В деле «Северных потоков» обнаружили руку украинцев

В ночь на 21 августа в Италии по ордеру федеральной прокуратуры Германии был задержан гражданин Украины Сергей К., подозреваемый по делу о подрыве газопроводов «Северных потоков».

По версии немецкой прокуратуры, этот человек входил в группу, которая, находясь на борту парусника Andromeda (на фото), заложила взрывные устройства рядом с газопроводами на дне Балтийского моря в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года. В Берлине считают, что он был одним из координаторов этой операции.

По данным итальянского информагентства, в момент задержания подозреваемый находился в Италии на отдыхе вместе с семьей. После задержания мужчину отправили под арест в Болонью. В ближайшее время итальянскому суду предстоит рассмотреть запрос на его экстрадицию в Германию по европейскому ордеру.

Задержанного гражданина Украины, по данным того же СМИ, также проверяют на причастность и к взрыву на танкере Seajewel в феврале этого года в итальянском порту Савона. Тогда спецподразделение полиции Италии утверждало, что Seajewel перевозил российскую нефть в обход санкций и взрыв был совершен сторонниками Украины. Но позже было установлено, что нефть была алжирская и доставлялась из Ливии.