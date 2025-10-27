Суд в Италии постановил выдать ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» гражданина Украины Сергея Кузнецова. Тем самым было отменено решение Кассационного суда, который отказал в экстрадиции мужчины в середине октября.

В заявлении адвоката Николы Канестрини говорится, что он обжалует это решение в Верховном кассационном суде. По его словам, в ходе разбирательства были допущены серьезные процессуальные нарушения.

Он также утверждает, что суд Италии не соблюдает принцип взаимного доверия между государствами Евросоюза. Так, как отметил адвокат, не принято во внимание решение польского суда, который 17 октября освободил из-под стражи другого подозреваемого по делу о «Северных потоках» — гражданина Украины Владимира Журавлева.

26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были взорваны на глубине около 80 м. По основной версии, рассматриваемой немецкими следователями, группа из примерно шести человек арендовала яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установила взрывные устройства на газопроводах.

Генпрокуратура ФРГ предполагает, что Сергей Кузнецов был одним из координаторов операции. На тот момент он руководил подразделением ВСУ. Свою причастность к инциденту он отрицает и утверждает, что в сентябре 2022 года находился на Украине. Его задержали в Италии по запросу Германии в августе 2025-го.

Лусине Баласян