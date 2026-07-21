Суд в Ростове ужесточил наказания бывшему полицейскому и экс-следователю СКР

Ростовский областной суд ужесточил наказания бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Виталию Шмыкову и экс-следователю по особо важным делам таганрогского следственного отдела СКР Антону Васильченко. Каждому из фигурантов назначено по девять лет колонии строгого режима и по 17,5 млн руб. штрафа. Копия апелляционного приговора имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

По версии следствия, Антон Васильченко и Виталий Шмыков осенью 2023 года совместно с руководителем следственного отдела по Таганрогу следственного комитета России (СКР) Русланом Багмутом получили 3,5 млн руб. от предпринимателя за прекращение проверки и оперативно-разыскных мероприятий по факту продажи контрафактного алкоголя и сигарет.

Таганрогский городской суд в мае признал фигурантов виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и приговорил Антона Васильченко к трем годам колонии общего режима, Виталия Шмыкова — к двум годам шести месяцам колонии общего режима.

Ростовский областной суд рассмотрел дело в апелляционном порядке, отменил приговор первой инстанции и вынес новым. Решением суда Шмыков и Васильченко признаны виновными в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Каждому из них назначено по девять лет колонии строгого режима и штрафы по 17,5 млн руб.

Подробнее о деле читайте в тексте «Взятке нашлись доказательства»

Кристина Федичкина