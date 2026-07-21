Взятке нашлись доказательства

Суд в Ростове-на-Дону вынес новый приговор по делу бывшего высокопоставленного полицейского, подполковника Виталия Шмыкова и экс-следователя СКР, капитана Антона Васильченко. В мае Таганрогский городской суд признал их виновными в злоупотреблении полномочиями. Антону Васильченко было назначено три года колонии общего режима, Виталию Шмыкову — два года шесть месяцев колонии общего режима. Прокуратура обжаловала решение суда, и апелляционная инстанция вынесла новый приговор. Бывшие силовики признаны виновными в более тяжком преступлении — взяточничестве — и приговорены к гораздо более жестким срокам: каждому из них назначено девять лет колонии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ростовский областной суд отменил вынесенный Таганрогским городским судом в мае приговор по делу бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Виталия Шмыкова и экс-следователя по особо важным делам таганрогского следственного отдела СКР Антона Васильченко. Апелляционная инстанция вынесла новое решение по делу, признав бывших силовиков виновными по более тяжкой статье и назначив им более суровое наказание. Копия апелляционного приговора имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

По версии следствия, Антон Васильченко и Виталий Шмыков осенью 2023 года совместно с руководителем следственного отдела по Таганрогу следственного комитета России (СКР) Русланом Багмутом получили 3,5 млн руб. от предпринимателя за прекращение проверки и оперативно-разыскных мероприятий по факту продажи контрафактного алкоголя и сигарет. О задержании силовиков стало известно в ноябре 2024 года. Тогда сообщалось, что об этом следователям мог рассказать Руслан Багмут, уже находящийся в СИЗО после задержания по другому делу.

Подсудимым было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Таганрогский городской суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что в ходе предварительного следствия и в судебном заседании не установлены время, место и способ совершения преступления, а также не доказано наличие прямого умысла на получение взятки.

Согласно заключению суда первой инстанции, Шмыков и Васильченко «осуществили незаконное укрытие сообщения о преступлении от регистрации и сокрытие материала от учета и надзора контролирующих органов».



«Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы образует состав преступления, предусмотренный ст. 285 УПК РФ. Оценив доказательства, суд признает, что их совокупность является достаточной для признания Васильченко и Шмыкова виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ»,— поясняли «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Антона Васильченко суд приговорил к трем годам колонии общего режима, Виталия Шмыкова — к двум годам шести месяцам колонии общего режима. Сторона обвинения, запрашивавшая в прениях для бывших правоохранителей по 12 лет колонии строгого режима, обжаловала приговор. Защитники осужденных, которые не признали вину и рассчитывали на условные сроки, также не согласились с решением Таганрогского городского суда.

Ростовский областной суд рассмотрел дело в апелляционном порядке и установил, что суд первой инстанции ненадлежаще оценил некоторые доказательства стороны обвинения, а также безосновательно исключил из числа доказательств ряд важных документов. Согласно новому приговору, Шмыков и Васильченко признаны виновными в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ).



Каждому из них назначено по девять лет колонии строгого режима и штрафы по 17,5 млн руб. Кроме того, осужденные лишены званий и права в течение семи лет после освобождения занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти. Время содержания фигурантов под стражей с 12 ноября 2024 года по 10 июля 2026 года будет зачтено в срок отбывания наказания из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции (Краснодар).

Производство по делу в отношении третьего фигуранта, Руслана Багмута, приостановлено с сентября 2025 года. Решение об этом было принято после того, как он подписал с министерством обороны контракт об участии в СВО.

Кристина Федичкина