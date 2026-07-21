В Ярославль направили новый троллейбус марки «Синара»

В Челябинске состоялась обкатка троллейбуса марки «Синара», который теперь направлен в Ярославль для работы на городских маршрутах. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«В Ярославль отправился первый троллейбус модели "Синара-6254". Всего поставим около десяти таких машин. Они прибудут в августе, и после обкатки и подготовки оформленные в едином стиле желто-оранжевые троллейбусы выйдут на городские маршруты»,— сообщил губернатор Михаил Евраев.

Всего АО «Сбербанк Лизинг» в рамках контракта поставит 46 троллейбусов. Первая партия в составе трех единиц транспорта прибыла в середине июля. Это были машины белорусской марки БКМ серии «Ольгерд». Еще ожидается поставка троллейбусов марки КамАЗ.

Поставка всего транспорта ожидается в августе. Все троллейбусы будут оснащены автономным ходом, что позволит им ездить до 30 км без контактной сети. Еще девять троллейбусов, закупленных в 2024 году, также оснастят автономным ходом. Пять из них — модели «Синара-6254».

Алла Чижова