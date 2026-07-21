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В Ростовской области обновили парк техники для лесовосстановления

В учреждения ГАУ РО «Лес», подведомственные министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области, поступила новая техника и оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Правительство Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Для лесовосстановительных работ закуплены восемь тракторов МТЗ-82.1, а также культиваторы, сеялки, скобы, фрезы, рыхлители, катки, мульчирователи и бороны. На создание и модернизацию питомнических хозяйств из федерального бюджета выделено 14,95 млн руб. — средства направлены на приобретение 12 позиций техники и оборудования.

Кроме того, в 2026 году за счет федерального бюджета приобретены две пожарные автоцистерны. Сейчас идет подготовка технических заданий на закупку снаряжения и экипировки для тушения и предотвращения лесных пожаров на территории государственного лесного фонда.

Мария Хоперская

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