В Ростовской области обновили парк техники для лесовосстановления

В учреждения ГАУ РО «Лес», подведомственные министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области, поступила новая техника и оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Для лесовосстановительных работ закуплены восемь тракторов МТЗ-82.1, а также культиваторы, сеялки, скобы, фрезы, рыхлители, катки, мульчирователи и бороны. На создание и модернизацию питомнических хозяйств из федерального бюджета выделено 14,95 млн руб. — средства направлены на приобретение 12 позиций техники и оборудования.

Кроме того, в 2026 году за счет федерального бюджета приобретены две пожарные автоцистерны. Сейчас идет подготовка технических заданий на закупку снаряжения и экипировки для тушения и предотвращения лесных пожаров на территории государственного лесного фонда.

Мария Хоперская