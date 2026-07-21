В Ленобласти на ряде АЗС увеличили лимиты отпуска топлива

В Ленинградской области отдельные автозаправочные станции Teboil начали увеличивать лимиты отпуска топлива. По некоторым видам бензина ограничения уже полностью отменены, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые АЗС Ленобласти повысили лимиты на продажу бензина

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Некоторые АЗС Ленобласти повысили лимиты на продажу бензина

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По словам главы региона, ситуация с обеспечением топливом остается стабильной и не ухудшается. Наиболее сложной остается ситуация с бензином АИ-95, тогда как с дизельным топливом проблем меньше.

Как отметил Дрозденко, ряд компаний уже повысил лимит отпуска бензина АИ-92 с 30 до 40, 50 и даже 60 литров на одного покупателя. Кроме того, одна из сетей увеличила лимит на АИ-95 до 40 литров.

Губернатор добавил, что особое внимание власти уделяют бесперебойному обеспечению топливом автозаправочных станций на федеральных трассах, включая М-11, Р-21 «Кола», А-121 «Сортавала» и А-181 «Скандинавия».

Матвей Николаев