В Рыбинске запустят новый автобусный маршрут

В Рыбинске с 1 августа откроется новый автобусный маршрут №39 «Троллейбусный парк» – «Улица Тарасова». Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Новый маршрут пройдет от улицы Ворошилова по Глебовской, Гражданской, Корнева, бульвару Победы, Большой Тоговщинской, затем по Академика Губкина, Новой, Кораблестроителей, Зои Космодемьянской, Академика Губкина. Далее транспорт проедет по Волжской набережной, улицам Пушкина, Крестовой, Ломоносова, Герцена, Советской площади, Максима Горького, Бадаева и Тарасова. На обратном пути — по улицам Тарасова, Костромской, Коллективизации и далее по тому же пути.

Новые остановки оборудуют в районе ДС «Полет» на Волжской набережной и у завода «Рамоз» на Большой Тоговщинской. На маршруте будут работать два новых автобуса среднего класса марки МАЗ.

Перевозчик — ООО «ПАТП №1». Компания единственная заявилась на аукцион, цена контракта составит 2,1 млн руб. Контракт рассчитан на период с 1 по 31 августа. Интервал между рейсами составит 40 минут. Первые рейсы запланированы на 5 – 6 часов, последние — на 21 час.

Алла Чижова