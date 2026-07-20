МЧС не исключает поджог баннера Волковского театра в Ярославле

Дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания фасадного баннера Волковского театра, не исключая версию поджога. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Баннер загорелся поздно вечером 19 июля. В пресс-службе ведомства сообщили, что за две минуты пожарные прибыли на место и не дали распространиться огню на историческое здание. Сообщение о пожаре поступило в 22:56, уже в 23:03 объявили ликвидацию. В результате сгорела только часть баннера, закрепленного на строительных лесах театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

«Огонь уничтожил всего три квадратных метра баннера, но мог привести к серьезному материальному и культурному ущербу, если бы не вовремя прибывшие пожарные МЧС России»,— сообщили в ГУ МЧС.

Алла Чижова