В Ярославской области главы округов выявили 2,5 тысячи нарушений в ходе рейдов

В Ярославской области с мая по июнь в ходе еженедельных обходов территорий с участием глав городских и муниципальных округов было выявлено свыше 2,5 тыс. нарушений, почти 1,5 тыс. из них — устранены. Результаты этой работы обсудили на оперативном совещании с губернатором Михаилом Евраевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Мероприятия направлены на улучшение внешнего вида улиц, дворовых территорий, фасадов зданий, контейнерных площадок и работы освещения. Новая система контроля за состоянием городской среды введена с мая по инициативе Михаила Евраева. Он поручил увеличить число обходов.

«Два раза в неделю минимум должны быть выходы в дневное и вечернее время, как в городах, так и в малых населенных пунктах, и не менее десяти в месяц. В отчетном периоде все руководители провели мероприятия, нарушения выявили. Но по устранению работу провели далеко не все»,— сказал губернатор.

Губернатор отметил, что лучше всего с задачей справились Пошехонский, Рыбинский, Ростовский, Угличский и Брейтовский округа, однако многие другие руководители не обеспечили полное устранение выявленных нарушений.

«Цель — наведение порядка. Прошу всех подойти ответственно: и муниципалитеты, и руководителей торговых точек и организаций, и жителей. Никто не создаст нам комфортную среду, кроме нас самих»,— заключил Михаил Евраев.

Алла Чижова