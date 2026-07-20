Власти Ярославля предлагают построить ТЦ на выезде из города

Мэрия Ярославля выставила на аукцион право на заключение договора аренды земельного участка под строительство торгового центра. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Земельный участок находится на Московском проспекте, напротив поворота в поселок Щедрино. Его общая площадь составляет 70 тыс. кв. м. Инвестор сможет построить там объект торговли, в том числе с гаражами и стоянками для автомобилей: минимальный процент застройки — 25%, максимальный — 60%. Этажность здания не установлена.

Подъезд застройщик сможет организовать со стороны улицы без названия, которая идет от Московского проспекта до улицы Гагарина. На торги право выставлено за 22,9 млн руб., что составляет 15% от кадастровой стоимости земельного участка. По результатам процедуры будет определен размер ежегодной арендной платы. Участок сдадут в аренду на 10 лет 8 месяцев.

Алла Чижова