«Большая часть билетов на поезда на начало августа уже раскуплена»

Перевозчики увеличивают количество рейсов на фоне растущего спроса на железнодорожные поездки к Черноморскому побережью и топливных ограничений. Пассажирский поезд №197/198, следующий по маршруту Москва—Адлер, с июля перешел на ежедневное курсирование. О том, как изменился спрос на разные виды транспорта, хватает ли дополнительных поездов, и почему туристы все чаще выбирают железную дорогу, рассказал «Ъ-Сочи» вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА), генеральный директор сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Алексан Мкртчян

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«Из-за того, что резко сократилось количество автомобильного транспорта, мы подсчитали, что примерно на 20% сократилось количество автомобильных поездок из северных регионов в Краснодарский край. Соответственно, вырос спрос на железную дорогу. Авиаперелеты тоже просели из-за постоянных закрытий аэропортов Сочи и Геленджика, да и Краснодара в том числе. Сейчас самый востребованный транспорт на юг — это железная дорога. Однако подвижного состава на данный момент недостаточно для того, чтобы удовлетворить этот спрос.

Что сейчас делается? В первую очередь крымские поезда, которые раньше ходили в Крым, переходят на южные направления. Частный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» поставил свои поезда на маршруты Санкт-Петербург — Анапа и Москва — Новороссийск. Один дополнительный поезд поставили и на Ростов. РЖД тоже увеличивает объем перевозок. Поезд №197 — один из примеров. Это практически единственный поезд, на который на начало августа еще можно найти билеты, если семье нужно купить целое купе. Большая часть билетов на поезда на начало августа полностью раскуплена.

Давайте представим обычную семью: папа, мама и двое детей старше пяти лет, которым нужны отдельные полки. Для такой семьи сейчас купить купе очень сложно. Поэтому существует социальное напряжение, связанное с поиском железнодорожных билетов.

Кстати, именно поэтому железная дорога всерьез задумалась о введении штрафов за отмену покупки билетов. Многие пассажиры бронируют билеты, а потом отменяют их за несколько часов до отправления. Штраф при этом копеечный. Сейчас рассматривается вариант увеличить его до 10%, чтобы люди не занимали места без необходимости. У нас есть случаи, когда один человек бронирует на себя два, три, а то и четыре билета на разные поезда. Потом он спокойно отменяет лишние за несколько часов до отправления, потому что ему это ничего не стоит.

В результате мы иногда видим пустые вагоны. Люди не могут понять, почему за 90 дней невозможно было купить билет, а когда они садятся в поезд, там оказываются свободные места. Это невыгодно и железной дороге, и пассажирам. Поэтому мы железную дорогу в этом вопросе поддерживаем. По-хорошему, эту историю надо завершать.

Что касается авиаперелетов, то их объем уже тоже практически не может расти. Более того, мы видим, что многие туристы из-за опасений, связанных с возможным закрытием аэропорта Сочи по плану "Ковер", выбирают аэропорт Сухума, который вообще не закрывается по таким причинам. Сейчас объем перевозок через Сухум вырос примерно в три раза.

Что делают люди? Раньше они прилетали в Адлер, а потом ехали в Сухум. Сейчас все наоборот: прилетают в Сухум и уже оттуда едут в Адлер или на федеральную территорию Сириус. Да, это занимает больше двух часов, но зато люди получают гарантию, что не столкнутся с многочасовыми задержками рейсов. Когда пассажиры уже попадали на задержки по 10–16 часов, для многих действительно оказалось проще прилететь в Сухум, а затем провести два с лишним часа в дороге до Адлера».