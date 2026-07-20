Жительница Ярославля отсудила у ПВЗ почти 50 тысяч рублей за шум по ночам

В Ярославле суд взыскал с владельца пункта выдачи заказов (ПВЗ) 48 тыс. руб. в пользу местной жительницы за нарушение режима тишины. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что истец живет в многоквартирном доме над ПВЗ. В 2024 и 2025 годах по ночам водители-экспедиторы во время разгрузки товара громко разговаривали, хлопали дверями и другими способами нарушали режим тишины. В результате жительница дома была лишена полноценного отдыха, что повлияло на ее здоровье.

В пресс-службе уточнили, что владелец ПВЗ неоднократно привлекался к ответственности за шум. С учетом позиции прокурора суд вынес решение о взыскании с него убытков, компенсации морального вреда и судебных расходов. Помимо этого, исполнитель разгрузочно-погрузочных работ возместил жительнице 25 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и судебных расходов.

Алла Чижова