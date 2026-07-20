Под Рыбинском на особо охраняемой природной территории разбили палаточные лагеря

На территории памятника природы «Парковый лес Высоковский бор» в Рыбинском округе выявили многочисленные нарушения режима особой охраны. Об этом сообщили в ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды» Фото: ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды»

Обследование специалисты учреждения и полицейские провели 18 июля. На берегу Волги они обнаружили припаркованные автомобили, палатки, несанкционированное складирование отходов и костры. Как пояснили в «Центре охраны», эти действия нарушают режим особой охраны территории памятника природы.

«Уклоняясь от административной ответственности, нарушители снимают или закрывают государственные регистрационные знаки своих автомобилей. Транспортные средства злостных нарушителей законодательства об особо охраняемых природных территориях эвакуируются на спецстоянку»,— разъяснили в «Центре».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды» Фото: ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды»

Памятник природы «Парковый лес Высоковский бор» был создан в 1993 году для сохранения уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природных комплексов и ландшафтов, а также объектов растительного и животного мира. Общая его площадь составляет 111,9469 гектара.

Алла Чижова