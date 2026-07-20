РАО взыскало с ярославского кафе компенсацию за песни JONY и Dire Straits

Арбитражный суд Ярославской области частично удовлетворил иск общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» (РАО) и взыскал с ярославского предпринимателя 120 тыс. руб. в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на музыкальные произведения. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Jony (Джахид Гусейнли)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Певец Jony (Джахид Гусейнли)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Причиной для обращения в суд послужило публичное исполнение известных песен в «Кафе на прудах» на Ленинградском проспекте в Ярославле. Согласно материалам дела, в кафе прозвучали песни «Молния» Димы Билана, «Худи» Artik & Asti, Niletto и Джигана, «Воздушный сарафан» и «Никак» JONY, «Anybody Seen My Baby» Rolling Stones, рок-хит группы Dire Straits, написанный Марком Нопфлером, «Heavy fuel», «Блюдца» группы «Чичерина» и другие. Всего 12 произведений. Факты нарушений зафиксировал представитель РАО и предоставил подтверждающие видео.

РАО направляло индивидуальному предпринимателю досудебную претензию с требованием о выплате компенсации в пользу правообладателей в связи с публичным исполнением произведений без согласия авторов. Однако она осталась без удовлетворения. В суде РАО потребовало от кафе 240 тыс. руб. — по 20 тыс. руб. за каждое неправомерное использование песни. Суд размер компенсации снизил.

«Нарушение ответчиком исключительных прав на произведения не носило грубого характера, систематичность в действиях ответчика отсутствует, в связи с чем заявленный истцом размер компенсации является необоснованным и подлежит снижению»,— указывается в тексте решения.

Суд посчитал разумным и справедливым взыскать по 10 тыс. руб. компенсации за каждый факт нарушения, что в общей сумме составило 120 тыс. руб. Решением суда определены получатели вознаграждения. При этом само решение обжаловано.

РАО — организация по управлению правами на коллективной основе. Она собирает с ресторанов, телеканалов, кинотеатров и так далее вознаграждение за публичное воспроизведение музыки. Затем общество распределяет средства между правообладателями. Вознаграждение зарубежным правообладателям РАО перечисляет на основе договоров с иностранными обществами по коллективному управлению правами.

Алла Чижова