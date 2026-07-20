Рыбинский экс-депутат стал замминистра спорта Ярославской области

Артем Аристов назначен заместителем министра спорта Ярославской области. Об этом сообщили в муниципальном совете Рыбинска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Аристов, Вконтакте Фото: Артем Аристов, Вконтакте

Ранее господин Аристов был депутатом совета и директором СШОР «Метеор». В июле он написал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с переходом на госслужбу. К настоящему моменту Артем Аристов занимает должность замминистра неделю.

«Первую рабочую неделю в должности замминистра спорта Ярославской области завершаю в Данилове — здесь прошел Кубок Губернатора по шахматам»,— написал господин Аристов на своей странице во «Вконтакте» в минувшие выходные.

Рыбинскую спортшколу «Метеор», директором которой Аристов был с 2018 года, возглавила Ольга Иванова. Ранее она работала инструктором, тренером, методистом. Имеет почетный знак «Отличник физической культуры и спорта», черный пояс по карате – шотокан, золотой знак отличия комплекса ГТО.

Алла Чижова