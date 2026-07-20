Ярославский футбольный клуб извинился за очередь на домашний матч

Ярославский ФК «Шинник» принес извинения болельщикам за большие очереди на домашний матч. Обращение опубликовано в соцсетях клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

19 июля «Шинник» встречался с «Ленинградцем» на стадионе в Ярославле. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев и стала первой победной в новом сезоне, однако часть болельщиков опоздала на матч из-за очереди на входе.

«Перед началом встречи в целях обеспечения безопасности участников и зрителей были приняты дополнительные организационные меры, которые повлияли на время открытия входных групп и пропуск зрителей. Данные меры носили обязательный характер и были направлены исключительно на обеспечение безопасности проведения матча»,— указывается в сообщении клуба.

Там добавили, что проход осуществлялся в соответствии с действующим регламентом соревнований и установленными требованиями безопасности. «Шинник» попросил своих болельщиков покупать электронные билеты, что поможет сократить время прохода на стадион. Как указывается на сайте клуба, матч посетили 1 984 зрителя.

Алла Чижова