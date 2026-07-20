В Петербурге запустили прогулки на электрическом катамаране вокруг Елагина острова

В Санкт-Петербурге в летнюю навигацию 2026 года начал работу новый электрический катамаран «Вечный». Прогулки отправляются от причала «Елагин остров» и проходят вокруг острова с выходом в Финский залив, сообщили «Ъ Северо-Запад» в компании «Нева Тревел», которая выступает партнером проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судно рассчитано на 11 пассажиров

Фото: Пресс-служба судоходной компании «Нева Тревел» Судно рассчитано на 11 пассажиров

Фото: Пресс-служба судоходной компании «Нева Тревел»

Судно рассчитано на 11 пассажиров, продолжительность маршрута составляет около 50 минут. Катамаран был построен в 2025 году и принадлежит компании «Форрус», созданной командой конструкторского бюро «Форсс Технологии».

Катамаран работает на электрической тяге, благодаря чему во время движения отсутствуют шум и выбросы от традиционного двигателя. Судно оборудовано крышей, а в прохладную погоду пассажирам предоставляют пледы.

Карина Дроздецкая