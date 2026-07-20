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В Ярославле в ночном забеге приняли участие свыше 2 тысяч человек

В забеге «Ночной Ярославль» приняли участие свыше 2 тыс. спортсменов из 49 регионов страны. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Забег прошел 18 июля. На дистанции 10 км победу среди мужчин одержал Андрей Тимошин (31:49), среди женщин — Мария Ольденбургер (37:41). Первыми на дистанции 5 км пришли Кирилл Сидоренко (15:50) и Марина Поспелова (18:07). Маршрут спортсменов пролегал по набережным Ярославля в центре города.

Алла Чижова

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