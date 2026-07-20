В Ярославль придут дожди

По прогнозам синоптиков, с пятницы и до воскресенья, а также по ночам всю неделю в Ярославле ожидаются дожди. Об этом сообщается на сайте областного гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В понедельник и вторник в городе прогнозируется до плюс 29 градусов. В среду температура воздуха опустится до плюс 25 градусов, возможен небольшой дождь. В четверг — переменная облачность при плюс 24 градусах. В пятницу похолодает до плюс 22 градусов и придут дожди, которые сохранятся до воскресенья включительно. При этом в выходные ожидается плюс 26 градусов. Небольшие дожди прогнозируются по ночам.

Алла Чижова