«В чистом поле сейчас никто не строится»

На ПМЭФ-2026 Ярославская область заключила инвестиционные соглашения на сумму свыше 172 млрд руб. — это рекорд за всю историю участия региона в форуме и лучший результат среди всех субъектов ЦФО. На фоне общероссийской структурной перестройки инвестиционного рынка результат выглядит впечатляющим. Высокая ключевая ставка, санкционные ограничения и общая экономическая неопределенность привели к тому, что большинство компаний сократили или заморозили свои инвестиционные программы. Сегодня за каждого инвестора конкурируют практически все субъекты Федерации. О том, как в этих условиях работает Ярославская область, какие преимущества удается использовать и какие задачи еще предстоит решить, «Ъ-Ярославль» рассказал министр инвестиций и промышленности региона Александр Ольхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ольхов

Фото: Правительство Ярославской области Александр Ольхов

Фото: Правительство Ярославской области

Рекорд вопреки рынку

Губернатор Михаил Евраев недавно признал: времена, когда инвесторы приходили в регион «по щелчку пальцев», остались в прошлом. По словам Александра Ольхова, ситуация изменилась принципиально — и не только в Ярославской области.

«У подавляющего большинства компаний инвестиционные программы заморожены на неопределенный срок. Инвестиционные бюджеты регионов серьезно сократились — даже Москва не стала исключением», — отмечает министр.

Главное следствие — изменение конкурентной модели. Если раньше проект с объемом вложений в 1 млрд руб. был для столичного региона одним из многих, для Ярославля — хорошим приобретением, а для соседних регионов — настоящим событием, то сегодня за такого инвестора готовы конкурировать все.

«Результаты на ПМЭФ — это колоссальная работа инвестиционной команды региона, накопленный опыт и, будем честны, определенное стечение обстоятельств. Было бы неправильно ожидать, что подобные показатели будут повторяться из года в год. Но то, что регион способен конкурировать на федеральном уровне — факт», — поясняет министр.

Рекордные цифры, впрочем, не должны вводить в заблуждение. 172 млрд руб. — это объем подписанных соглашений, то есть зафиксированные намерения. Путь от подписания до реализации проекта в нынешних условиях, по словам Александра Ольхова, стал длиннее, сложнее и менее предсказуемым, чем еще несколько лет назад. Финансовая модель, которая сходилась еще вчера, может потерять актуальность из-за изменения конъюнктуры. Это касается всех регионов, и Ярославская область здесь не исключение.

Устойчивые преимущества

По словам министра, выбор инвестора в пользу Ярославской области сегодня обеспечивают несколько факторов. В регионе есть несколько устойчивых преимуществ.

«Первое — логистическая доступность. Близость к крупнейшему рынку страны сочетается с существенно более низкой стоимостью ведения бизнеса. Размер затрат на построение и развитие бизнеса в Ярославской области ниже, чем в столице в разы, если не на порядок. При этом регион является удобной базой для работы с соседними территориями — Ивановской, Костромской, Вологодской и Тверской областями. Многие компании, размещаясь здесь, сразу ориентируются на охват нескольких регионов», — говорит Александр Ольхов.

Вторым плюсом области является ее кадровый потенциал. В регионе работает 17 высших учебных заведений и 58 учреждений среднего профессионального образования. Это, с одной стороны, действительно значимый объем образовательной инфраструктуры, а с другой — понятный для инвестора сигнал о наличии устойчивой базы подготовленных специалистов.

«И третье, значение которого в последние годы выросло, пожалуй, сильнее всего, — это качество и скорость работы органов власти. Есть крылатое выражение: любую вещь можно сделать абсолютно нерешаемой, если провести нужное количество совещаний. Так вот, когда инвестор видит, что мы отвечаем на его запрос в течение получаса, а не в течение тридцати дней, он понимает: здесь можно работать быстро. Зачастую именно это становится решающим фактором», — отмечает Александр Ольхов.

Задача — развитие инфраструктуры

При всех преимуществах у Ярославской области есть системная проблема, которую Александр Ольхов не скрывает, — не очень большое количество подготовленных инвестиционных площадок для производств:

«Современный инвестор не готов начинать с нуля. Ему нужна территория, где уже есть электричество, газ, вода, канализация, подъездные пути — и все в нужных параметрах мощности. В чистом поле сейчас никто не строится, потому что это слишком долго и слишком дорого».

За последние годы область подготовила значительную часть таких площадок. В Тутаеве, например, свободной земли под инвестиционные проекты практически не осталось. Сейчас ситуация еще рабочая — региону есть что предложить, но запас невелик, и вопрос будущего развития стоит остро.

Для того чтобы поддерживать набранный темп, нужна системная стратегия подготовки инфраструктуры — аналогичная той, что реализуется, например, в Московской области. Пока финансовые возможности для этого ограничены.

«Это, пожалуй, ключевое противоречие: регион демонстрирует рекордные результаты, но инфраструктурная база, на которой эти результаты построены, ограничена. Фактически речь идет об инвестициях в будущее: сначала регион вкладывает средства в подготовку площадок, а уже потом получает новые производства, рабочие места и налоговые поступления»,— объясняет министр.

Не все проекты одинаково полезны

Дефицит инвесторов не означает, что Ярославская область готова поддержать любой проект. Для этого инициатива должна соответствать стратегии развития региона.

«Нередко к нам приходят с инициативами, за которыми стоит единственная цель — повысить капитализацию земельного участка и перепродать его без каких-либо реальных вложений,— говорит Александр Ольхов. — Мы подобные схемы не поддерживаем».

На сегодняшний день самая ликвидная площадка области — индустриальный парк «Новоселки». Он удачно расположен и аккредитован в Минпромторге. Парк создавался для размещения производств, и региональне власти хотят видеть здесь именно производства.

«Регулярно приходят заявки, которые по сути являются складскими проектами, просто оформленными иначе. Мы не против складов как таковых. Но мы против того, чтобы склады занимали места в индустриальном парке. Если нужен склад – для этого есть другие территории в регионе»,— обозначил свою позицию Александр Ольхов.

Не все проекты, которые прошли отбор, доходят до реализации, признается министр. Таких примеров немного, но они есть.

«Мы живем в очень непростое и турбулентное время. У потенциального инвестора еще вчера могло быть все хорошо. А завтра конъюнктура поменяется настолько, что реализацию проекта приходится, в лучшем случае, отложить», — говорит Александр Ольхов.

Так, например, была отложена реализация гостиничного проекта в Тутаеве. Компания-инвестор не получила расчет по другим контрактам и была вынуждена уйти в судебные разбирательства.

Экономика и политика

Усилия региональной команды по привлечению инвестиций сосредоточены, в первую очередь, на создании конкурентных условий. Именно они определяют выбор для подавляющего большинства проектов, полагает министр. Политические мотивы работают в случае прихода крупных госкомпаний, как это произошло с банком ПСБ.

«Это крупнейшая финансовая структура, и решение о размещении в регионе было по сути политическим: губернатор Михаил Евраев вел переговоры на самом высоком уровне. В конечном итоге решение о релокации поддержал Президент Владимир Путин, что и стало определяющим фактором. Но так работает только с очень крупными государственными компаниями — Роскосмосом, Росатомом, ПСБ, — где решения носят, в первую очередь, политический характер. Остальной бизнес, а это абсолютное большинство инвесторов, принимает решения на основе математики: финансовая модель, логистика, кадры, стоимость площадки. И именно на этом уровне мы конкурируем за счет тех условий, которые можем предложить»,— поясняет Александр Ольхов.

Впрочем, есть еще один фактор, косвенно влияющий на выбор инвестора. Это качество жизни в регионе. Об этом неоднократно говорил губернатор Михаил Евраев.

«Важно понимать, на каком этапе этот фактор включается. Принимая решение об инвестициях, бизнес считает экономику проекта. А вот после того как предприятие построено, возникает следующий вопрос: где брать людей. И здесь регион должен быть привлекательным не столько для инвестора, сколько для простого человека. Мы уже видим, что это работает: на ряде ярославских предприятий более половины сотрудников — жители соседних областей. Люди выбирают регион не только по принципу наличия работы, но и по качеству среды, в которой они готовы жить и оставаться»,— дополнил министр.

Интерес к региону со стороны зарубежных партнеров

Работа с иностранными инвесторами в регионе продолжается, хотя и с учетом объективных ограничений. По словам Александра Ольхова, взаимодействие с зарубежными партнерами всегда требует более длительного горизонта планирования, чем внутренние проекты.

«Важно понимать, что любые зарубежные инвестиции — это всегда длительный процесс. Быстро здесь, к сожалению, ничего не двигается. Сейчас мы прорабатываем крупное соглашение с китайскими компаниями, и мы заинтересованы в их инвестициях на ярославской земле. Проект перспективный, но такие инициативы требуют значительного времени на согласование и запуск», — отмечает он.

Отдельным направлением остается сотрудничество с Республикой Беларусь, прежде всего в формате промышленной кооперации. Ярославские предприятия поставляют в Беларусь продукцию машиностроения, лакокрасочной и пищевой промышленности, в том числе компоненты для крупных промышленных холдингов и предприятий автотракторной отрасли. В обратном направлении регион получает технику и оборудование, используемые в коммунальном хозяйстве, сельском и дорожном секторах.

Независимо от страны происхождения инвестора, подчеркивает министр, базовый принцип остается неизменным — привлечение проектов, которые создают рабочие места, усиливают промышленный потенциал и работают на долгосрочное развитие региона.

Разговор с Александром Ольховым дает достаточно откровенную картину того, в каких условиях сегодня работают региональные команды по привлечению инвестиций. Набор преимуществ у Ярославской области понятен — география, кадры, оперативность власти. Набор задач — тоже: прежде всего подготовка инфраструктуры, без которой даже самый заинтересованный инвестор не сможет начать работу. Баланс между первым и вторым, по всей видимости, и определит инвестиционную динамику региона в ближайшие годы.

Антон Голицын