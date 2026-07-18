Глава ЛДПР в свердловском заксобрании не вошел в общеобластную часть партсписка

Делегаты внеочередной конференции ЛДПР в Екатеринбурге вновь не стали включать лидера фракции либерал-демократов в законодательном собрании Свердловской области, координатора свердловского реготделения организации Александра Каптюга в общеобластную часть партийного списка кандидатов на выборах в региональный парламент. Аналогичные решение партийцы уже принимали 12 июля, однако оно было отменено президиумом высшего совета ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Каптюг

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Каптюг

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Либерал-демократы провели вторую партконференцию после визита в Екатеринбург лидера организации, руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого 16-17 июля. По данным источника «Ъ-Урал», господин Слуцкий планировал встретиться с губернатором Денисом Паслером для обсуждения предстоящих выборов, включая участие в них Александра Каптюга. После визита Леонида Слуцкого глава свердловских либерал-демократов вновь не вошел в обещобластную часть партсписка, как и по итогам первой конференции.

Медиаменеджер, кандидат в Госдуму и свердловское заксобрание Андрей Бургарт пояснил однопартийцам, что Леонид Слуцкий посетил в Екатеринбурге «очень много важных встреч для партии и страны, которые были успешно проведены». «Все цели приезда были максимально достигнуты, с руководителем и владыкой прошли крестный ход — это правильная история, где в следующем году я надеюсь увидеть вас как уже избранных представителей нашего опорного края. У нас есть все, чтобы эти выборы прошли так, как хотел бы Владимир Жириновский и Леонид Слуцкий»,— обратился господин Бургарт к собравшимся.

В разговоре с «Ъ-Урал» Андрей Бургарт заверил, что решение не включать Александра Каптюга в общеобластную часть партсписка связано с «огромным доверием и верой в то, что он, обладая уникальным партийным опытом, поддержкой однопартийцев, сможет пройти через территориальную группу в заксобрание». «Александр Николаевич сильный руководитель реготделения, всем злым языкам, которые пытались внести смуту и раздор в партию, на партконференции мы доказали обратное, что мы едины, сильны, знаем, как действовать, чтобы одержать оглушительную победу на выборах»,— сказал он, подчеркнув, что несмотря на результаты выборов господин Каптюг продолжит возглавлять свердловское реготделение ЛДПР.

По данным источника «Ъ-Урал», до июля либерал-демократы планировали включить в общеобщеастную часть партсписка Леонида Слуцкого, Александра Каптюга и участника СВО, экс-кандидата в мэры Екатеринбурга, директора транспортной компании «Радо» Владимира Кузнецова, однако за неделю до проведения первой конференции в центральном аппарате ЛДПР сообщили о замене господина Каптюга на Андрея Бургарта.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб

Своих кандидатов в свердловское заксобрание выдвинули все парламентские партии: по 103 своих претендента (максимально возможное число) утвердили «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Другим партиям (кроме «Яблока») для участия в выборах в региональный парламент предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.