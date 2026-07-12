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ЛДПР выдвинула 93 кандидата на выборы в заксобрание Свердловской области

Делегаты партийной конференции ЛДПР в Екатеринбурге утвердили 93 претендентов на депутатские мандаты в законодательном собрании Свердловской области. Среди них 25 кандидатов рассчитывают избраться по одномандатным округам, 68 — по списку партии (65 из них включили в территориальные группы, троих — в общеобластную часть).

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По итогам конференции делегаты проголосовали за включение в общеобластную часть партсписка ЛДПР:

1. Председателя партии, руководителя фракции либерал-демократов в Госдуме Леонида Слуцкого;

2. Предпринимателя, медиаменеджера Андрея Бургарта;

3. Участника СВО, экс-кандидата в мэры Екатеринбурга, директора транспортной компании «Радо» Владимира Кузнецова.

В территориальные группы партсписка претендентов от либерал-демократов вошли:

  • В Алапаевскую — Олег Пушкарев, Руслан Лебедев и Юлия Кузнецова;
  • В Асбестовскую — руководитель фракции ЛДПР в свердловском заксобрании, координатор реготделения ЛДПР Александр Каптюг, Вадим Чучалин и Евгений Козлов;
  • В Белоярскую — Олег Пушкарев, Руслан Лебедев и Юлия Кузнецова;
  • В Богдановичскую — Равиль Бекселеев, Андрей Колмогоров и Артем Дубовицкий;
  • В Березовскую — Вячеслав Москвин, Денис Васильев и Кирилл Данилов;
  • В Верх-Исетскую — Максим Шульгин, Наталья Игнатьева и Давид Декунов;
  • В Железнодорожную — Елена Силивончик, Ян Зызо и Анастасия Ефимова;
  • В Кировскую — Александр Тутынин, Анастасия Дильман и Максим Колпаков;
  • В Ленинскую — Наталья Грехова, Юлия Черевкова и Григорий Граков;
  • В Октябрьскую — Екатерина Зуева, Елена Колпакова и Татьяна Дунаева;
  • В Орджоникидзевскую — Дмитрий Вяткин и Андрей Говорухин;
  • В Чкаловскую — Евгений Коломытцев, Руслан Шагаев и Дмитрий Любимов;
  • В Ирбитскую — Анатолий Шестаков и Александр Парамонов;
  • В Каменск-Уральскую — Дмитрий Завьялов, Денис Панов и Наталья Кобякова;
  • В Верхнепышминскую — Дмитрий Моисеев, Андрей Щепин и Тахиржон Осмонов;
  • В Краснотурьинскую — Алексей Быков, Алена Карелина и Сергей Карелин;
  • В Краноуральскую — Сергей Чичикало и Диана Копылова;
  • В Красноуфимскую — Рустам Низамов; Александр Каратаев; Вадим Власов;
  • В Дзержинскую — Ирина Прокопьева, Илья Плугатаренко и Сергей Осипенко;
  • В Ленинскую Нижнего Тагила — Андрей Куимов и Владимир Яковенко;
  • В Тагилстроевскую — Василий Конякин и Галина Кирчанова;
  • В Первоуральскую — Александр Панасенко и Дмитрий Федченко;
  • В Ревдинскую — Максим Антоненко и Михаил Коваленко;
  • В Серовскую — Константин Макаев и Павел Киселев;
  • В Сысертскую — Николай Попов, Вадим Вайгульт и Антон Исаков.

Кандидатами по одномандатным округам стали:

  • По Алапаевскому — Константин Костин;
  • По Асбестовскому — Александр Каптюг;
  • По Белоярскому — Олег Пушкарев;
  • По Богдановичскому — Равиль Бекселеев;
  • По Березовскому — Вячеслав Москвин;
  • По Верх-Исетскому — Максим Шульгин;
  • По Железнодорожному — Елена Силивончик;
  • По Кировскому — Александр Тутынин;
  • По Ленинскому — Наталья Грехова;
  • По Октябрьскому — Екатерина Зуева;
  • По Орджоникидзевский — Дмитрий Вяткин;
  • По Чкаловскому — Евгений Коломытцев;
  • По Ирбитскому — Елена Ильиных;
  • По Каменск-Уральскому — Дмитрий Завьялов;
  • По Верхнепышминскому — Андрей Щепин;
  • По Краснотурьинскому — Алексей Быков;
  • По Красноуральскому — Сергей Чичикало;
  • По Красноуфимскому — Рустам Низамов;
  • По Дзержинскому — Ирина Прокопьева;
  • По Ленинскому Нижнего Тагила — Андрей Куимов;
  • По Тагилстроевскому — Василий Конякин;
  • По Первоуральскому — Александр Панасенко;
  • По Ревдинскому — Максим Антоненко;
  • По Серовскому — Константин Макаев;
  • По Сысертскому — Вадим Вайгульт.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб

На момент публикации кандидатов в свердловское заксобрание помимо ЛДПР из парламентских партий выдвинули «Единая Россия», «Яблоко», «Новые люди» и КПРФ. В ближайшее время своих кандидатов намерена утвердить «Справедливая Россия». Другим партиям для участия в выборах в заксобрание предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.

Выборы депутатов заксобрания VIII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября, явка избирателей на них составила 47,82%. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» взяли 33 мандата (23 по округам и 10 по партсписку), КПРФ — девять (два по округам и семь по списку), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — четыре, ЛДПР и «Новые люди» — по два (все по партспискам). Партсписок ЛДПР получил поддержку 148 064 человек (9,35%) и по числу голосов занял четвертое место, опередив «Новых людей» (9,19%), «Яблоко» (2,75%), «Зеленую альтернативу» (1,24%) и Партию роста (0,69%). С этим, организацию обошли кандидаты от СРЗП (14,5%), КПРФ (22,98%) и «Единой России» (35,56%).

Егор Дранников, Василий Алексеев

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