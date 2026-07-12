ЛДПР выдвинула 93 кандидата на выборы в заксобрание Свердловской области

Делегаты партийной конференции ЛДПР в Екатеринбурге утвердили 93 претендентов на депутатские мандаты в законодательном собрании Свердловской области. Среди них 25 кандидатов рассчитывают избраться по одномандатным округам, 68 — по списку партии (65 из них включили в территориальные группы, троих — в общеобластную часть).

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По итогам конференции делегаты проголосовали за включение в общеобластную часть партсписка ЛДПР:

1. Председателя партии, руководителя фракции либерал-демократов в Госдуме Леонида Слуцкого;

2. Предпринимателя, медиаменеджера Андрея Бургарта;

3. Участника СВО, экс-кандидата в мэры Екатеринбурга, директора транспортной компании «Радо» Владимира Кузнецова.

В территориальные группы партсписка претендентов от либерал-демократов вошли:

В Алапаевскую — Олег Пушкарев, Руслан Лебедев и Юлия Кузнецова;

— Олег Пушкарев, Руслан Лебедев и Юлия Кузнецова; В Асбестовскую — руководитель фракции ЛДПР в свердловском заксобрании, координатор реготделения ЛДПР Александр Каптюг, Вадим Чучалин и Евгений Козлов;

— руководитель фракции ЛДПР в свердловском заксобрании, координатор реготделения ЛДПР Александр Каптюг, Вадим Чучалин и Евгений Козлов; В Белоярскую — Олег Пушкарев, Руслан Лебедев и Юлия Кузнецова;

— Олег Пушкарев, Руслан Лебедев и Юлия Кузнецова; В Богдановичскую — Равиль Бекселеев, Андрей Колмогоров и Артем Дубовицкий;

— Равиль Бекселеев, Андрей Колмогоров и Артем Дубовицкий; В Березовскую — Вячеслав Москвин, Денис Васильев и Кирилл Данилов;

— Вячеслав Москвин, Денис Васильев и Кирилл Данилов; В Верх-Исетскую — Максим Шульгин, Наталья Игнатьева и Давид Декунов;

— Максим Шульгин, Наталья Игнатьева и Давид Декунов; В Железнодорожную — Елена Силивончик, Ян Зызо и Анастасия Ефимова;

— Елена Силивончик, Ян Зызо и Анастасия Ефимова; В Кировскую — Александр Тутынин, Анастасия Дильман и Максим Колпаков;

— Александр Тутынин, Анастасия Дильман и Максим Колпаков; В Ленинскую — Наталья Грехова, Юлия Черевкова и Григорий Граков;

— Наталья Грехова, Юлия Черевкова и Григорий Граков; В Октябрьскую — Екатерина Зуева, Елена Колпакова и Татьяна Дунаева;

— Екатерина Зуева, Елена Колпакова и Татьяна Дунаева; В Орджоникидзевскую — Дмитрий Вяткин и Андрей Говорухин;

— Дмитрий Вяткин и Андрей Говорухин; В Чкаловскую — Евгений Коломытцев, Руслан Шагаев и Дмитрий Любимов;

— Евгений Коломытцев, Руслан Шагаев и Дмитрий Любимов; В Ирбитскую — Анатолий Шестаков и Александр Парамонов;

— Анатолий Шестаков и Александр Парамонов; В Каменск-Уральскую — Дмитрий Завьялов, Денис Панов и Наталья Кобякова;

— Дмитрий Завьялов, Денис Панов и Наталья Кобякова; В Верхнепышминскую — Дмитрий Моисеев, Андрей Щепин и Тахиржон Осмонов;

— Дмитрий Моисеев, Андрей Щепин и Тахиржон Осмонов; В Краснотурьинскую — Алексей Быков, Алена Карелина и Сергей Карелин;

— Алексей Быков, Алена Карелина и Сергей Карелин; В Краноуральскую — Сергей Чичикало и Диана Копылова;

— Сергей Чичикало и Диана Копылова; В Красноуфимскую — Рустам Низамов; Александр Каратаев; Вадим Власов;

— Рустам Низамов; Александр Каратаев; Вадим Власов; В Дзержинскую — Ирина Прокопьева, Илья Плугатаренко и Сергей Осипенко;

— Ирина Прокопьева, Илья Плугатаренко и Сергей Осипенко; В Ленинскую Нижнего Тагила — Андрей Куимов и Владимир Яковенко;

— Андрей Куимов и Владимир Яковенко; В Тагилстроевскую — Василий Конякин и Галина Кирчанова;

— Василий Конякин и Галина Кирчанова; В Первоуральскую — Александр Панасенко и Дмитрий Федченко;

— Александр Панасенко и Дмитрий Федченко; В Ревдинскую — Максим Антоненко и Михаил Коваленко;

— Максим Антоненко и Михаил Коваленко; В Серовскую — Константин Макаев и Павел Киселев;

— Константин Макаев и Павел Киселев; В Сысертскую — Николай Попов, Вадим Вайгульт и Антон Исаков.

Кандидатами по одномандатным округам стали:

По Алапаевскому — Константин Костин;

— Константин Костин; По Асбестовскому — Александр Каптюг;

— Александр Каптюг; По Белоярскому — Олег Пушкарев;

— Олег Пушкарев; По Богдановичскому — Равиль Бекселеев;

— Равиль Бекселеев; По Березовскому — Вячеслав Москвин;

— Вячеслав Москвин; По Верх-Исетскому — Максим Шульгин;

— Максим Шульгин; По Железнодорожному — Елена Силивончик;

— Елена Силивончик; По Кировскому — Александр Тутынин;

— Александр Тутынин; По Ленинскому — Наталья Грехова;

— Наталья Грехова; По Октябрьскому — Екатерина Зуева;

— Екатерина Зуева; По Орджоникидзевский — Дмитрий Вяткин;

— Дмитрий Вяткин; По Чкаловскому — Евгений Коломытцев;

— Евгений Коломытцев; По Ирбитскому — Елена Ильиных;

— Елена Ильиных; По Каменск-Уральскому — Дмитрий Завьялов;

— Дмитрий Завьялов; По Верхнепышминскому — Андрей Щепин;

— Андрей Щепин; По Краснотурьинскому — Алексей Быков;

— Алексей Быков; По Красноуральскому — Сергей Чичикало;

— Сергей Чичикало; По Красноуфимскому — Рустам Низамов;

— Рустам Низамов; По Дзержинскому — Ирина Прокопьева;

— Ирина Прокопьева; По Ленинскому Нижнего Тагила — Андрей Куимов;

— Андрей Куимов; По Тагилстроевскому — Василий Конякин;

— Василий Конякин; По Первоуральскому — Александр Панасенко;

— Александр Панасенко; По Ревдинскому — Максим Антоненко;

— Максим Антоненко; По Серовскому — Константин Макаев;

— Константин Макаев; По Сысертскому — Вадим Вайгульт.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб

На момент публикации кандидатов в свердловское заксобрание помимо ЛДПР из парламентских партий выдвинули «Единая Россия», «Яблоко», «Новые люди» и КПРФ. В ближайшее время своих кандидатов намерена утвердить «Справедливая Россия». Другим партиям для участия в выборах в заксобрание предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.