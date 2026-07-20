Фестиваль «Лимон», шансон-теплоход и «Спящая красавица» XXI века

В Ярославле на этой неделе состоится музыкальный фестиваль «Лимон», по Волге пройдет шансон-теплоход, прозвучат мировые рок-хиты в исполнении виолончелистов, а в кинотеатре покажут балет «Спящая красавица» XXI века. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль "Лимон"

Фото: Ярославский художественный музей Фестиваль "Лимон"

Фото: Ярославский художественный музей

Концерты

23 июля в прогулку по воде выйдет «шансон-теплоход». На борту кавер-группа «Сделай громче» исполнит песни Михаила Круга, Любви Успенской, Елены Ваенги, «Вороваек», Михаила Шуфутинского и других артистов жанра. Длительность путешествия составит 2,5 часа, начало в 19:30. Стоимость билета — от 2 тыс. руб. 18+

25 июля в арт-пространстве «Лампа» прозвучат мировые рок-хиты Queen, Metallica, AC/DC, Deep Purple, Europe. Исполнять их будет коллектив Magic Cellos Band на виолончелях. Начало в 18:00, стоимость билетов — 2,1 тыс. руб. 12+

25 июля в Губернаторском саду пройдет музыкальный фестиваль «Лимон». На нем выступят камерный оркестр Калининградской филармонии им. Е.Ф. Светланова с программой «Астор Пьяццолла и шедевры киномузыки», музыкант Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew с программой «Джаз в масштабе», кубинская певица Илиана Санчез и ее оркестр с программой «Ритмы Гаваны». Между номерами предусмотрены гастрономические паузы. Начало фестиваля в 17:00, стоимость билета — 3 тыс. руб. 0+

Выставки и встречи

22 июля в Музее ярославского театра и кино «Ваксман-центр» состоится концерт-квиз «Поговорим о песнях и кино» от творческого объединения «Территория тепла» актрисы и исполнительницы Марины Гржибовской. Это первый опыт объединения по внедрению в свой концерт игровой составляющей. На концерте будут песни из кино, которые предстоит угадать гостям. Начало в 19:00, стоимость билета — 500 руб. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «От Возрождения до Модерна. Шедевры художественного серебра из собрания Государственного исторического музея»

Фото: Ярославский художественный музей Выставка «От Возрождения до Модерна. Шедевры художественного серебра из собрания Государственного исторического музея»

Фото: Ярославский художественный музей

26 июля в Музее зарубежного искусства пройдет сборная экскурсия по выставке «От Возрождения до Модерна. Шедевры художественного серебра из собрания Государственного исторического музея». На ней представлены работы лучших мастеров крупнейших художественных центров Германии, Франции и Англии. Экспозиция охватывает период с конца XVI до начала XX века, последовательно раскрывая смену эпох и художественных стилей. Начало экскурсии в 17:00, стоимость входа на выставку составляет 300 руб. 0+

В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка «Смыслы и промыслы». Экспозиция выстроена по географическому принципу и охватывает более 40 центров народного искусства, объединенных в четыре раздела: Юг, Центр, Север и Восток. На выставке представлены балхарская керамика, хохломская роспись, гжельский фарфор, тульская городская игрушка, вологодские кружева, чукотская гравировка на моржовом клыке и бурятское серебряное ювелирное искусство. Стоимость входного билета — 250 руб. 0+

В Городском выставочном зале им. Николая Нужина открылась выставка живописных работ Андрея Аранышева, одного из самых эксцентричных ярославских художников, — «Кафешантан» (увеселительное заведение XIX — начале XX веков). Обращаясь к теме артистической богемы, уличных музыкантов, завсегдатаев кафе, Андрей Аранышев раскрывает разнообразие типажей и характеров, эмоции и уязвимость своих героев. Дополняет экспозицию арт-объект «Контрабас Властелин», выполненный Михаилом Бекетовым. Стоимость билета — 30-50 руб. 16+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Кафешантан»

Фото: Музей истории города Ярославля Выставка «Кафешантан»

Фото: Музей истории города Ярославля

Кино

В кинопрокат вышла вторая часть семейной комедии «На деревню дедушке». Мальчик Влад снова проводит летние каникулы у деда Юры. В деревне неожиданно появляется Виктор, бывший дипломат и дедушка мальчика по папе. Он быстро находит общий язык с местными, дарит внуку дорогие подарки и увлекает его историями о путешествиях. Между дедами вспыхивает соперничество за внимание внука. В главных ролях Юрий Стоянов, Федор Добронравов и Ярослав Головнев. 6+

23 июля в кинопрокат выйдет хоррор «Ее личный ад» от Николаса Виндинга Рефна. События разворачиваются в футуристическом мегаполисе, где за известной актрисой, ее подругой и блогером начинает охотиться монстр, рожденный болью и женскими страхами. В главных ролях Чарльз Мелтон, Софи Тэтчер и Дюгрей Скотт. 18+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет "Спящая красавица"

Фото: TheatreHD: театр в кино Балет "Спящая красавица"

Фото: TheatreHD: театр в кино

26 июля в кинотеатре в ТРЦ «Аура» покажут танцевальный спектакль «Спящая красавица» в постановке хореографа Андрея Кайдановского. Эта постановка — современное переосмысление сказки, история взросления и юношеского протеста. По сюжету юная наследница семьи гедонистов, которые ходят в розовом и не носят обувь, получает на день рождения подарок из другого мира и отправляется в рискованное путешествие в поисках себя. Начало в 15:00, стоимость билетов — 500 руб. Показ проходит в рамках проекта TheatreHD: театр в кино. 18+

В регионе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростовский кремль Фото: Ростовский кремль

В Ростовском кремле открылась выставка «Образ русского архиерея. От “Повести о белом клобуке” до восстановления патриаршества», приуроченная к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Выставка посвящена истории белого архиерейского клобука (надеваемое на голову облачение монаха). Центральными экспонатами выставки стали два редчайших белых клобука. Первый, относящийся к XIV веку, приписывается новгородскому архиепископу Василию Калике. Второй принадлежал митрополиту Ростовскому Ионе III. Экспозицию дополняют произведения русской иконописи, архиерейские облачения, образцы древнерусского и византийского лицевого шитья и другие памятники церковного искусства. Стоимость билета — 250 руб. 6+

Подготовила Алла Чижова