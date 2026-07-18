Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Пожар на полигоне ТБО в Шахтах локализован

На полигоне ТБО в Шахтах продолжается тушение пожара. Площадь очагов тления составляет 300 кв. м, распространение купировано. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области

Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области

Открытое горение присутствует, задымление сохраняется.

«Дальнейшие действия после купирования открытого горения включают в себя активную стадию тушения, полную ликвидацию горения и проведение необходимых мероприятий по предотвращению повторного возгорания»,— отметила министр.

На полигоне продолжается производится послойная пересыпка грунтом. В работах задействованы восемь единиц техники.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», пожар на мусорном полигоне в Шахтах произошел утром 18 июля. В ликвидации открытого горения участвовали два пожарных расчета.

Наталья Белоштейн

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд