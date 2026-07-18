Пожар на полигоне ТБО в Шахтах локализован

На полигоне ТБО в Шахтах продолжается тушение пожара. Площадь очагов тления составляет 300 кв. м, распространение купировано. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области

Открытое горение присутствует, задымление сохраняется.

«Дальнейшие действия после купирования открытого горения включают в себя активную стадию тушения, полную ликвидацию горения и проведение необходимых мероприятий по предотвращению повторного возгорания»,— отметила министр.

На полигоне продолжается производится послойная пересыпка грунтом. В работах задействованы восемь единиц техники.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», пожар на мусорном полигоне в Шахтах произошел утром 18 июля. В ликвидации открытого горения участвовали два пожарных расчета.

Наталья Белоштейн