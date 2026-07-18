Стало известно расписание «Локомотива» на Кубке Блинова

Ярославский ХК «Локомотив» примет участие в предсезонном турнире в Омске. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

26 августа ярославская команда сыграет с «Нефтехимиком» из Нижнекамска, а 27 августа — с «Сибирью». Оба матча начнутся в 12:00. 29 августа в 16:30 «Локомотив» встретится с омским «Авангардом», своим соперником по полуфиналу Кубка Гагарина. Заключительной игрой «Локомотива» на турнире станет встреча с «Северсталью» из Череповца 30 августа в 12:00.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» начнет регулярный чемпионат 2026/27 домашним матчем против челябинского «Трактора» 5 сентября.

Алла Чижова