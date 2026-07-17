Подросток стал фигурантом дела о теракте после поджога АЗС в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК) в отношении 16-летнего подростка, сообщили в пресс-службе ведомства. Несовершеннолетнему вменяют поджог газозаправочной станции в Калининском районе Санкт-Петербурга 17 июля. Подозреваемого задержали. В скоро времени ему собираются предъявить обвинение.

По данным следствия, подросток вылил легковоспламеняющуюся жидкость на территории АЗС и поджег ее. Пострадавших в результате инцидента нет. В Следкоме заявили, что несовершеннолетний действовал по указке неизвестных, которые связались с ним по телефону.

За последний год в Петербурге участились случаи поджогов заправок. Чаще всего к преступлениям оказываются причастны несовершеннолетние. С марта 2026 года в городе действует запрет на продажу горючего лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Аналогичные меры ввели и в соседней Ленинградской области.

Константин Леньков