Подросткам перекрыли топливный кран

Оперативный штаб Санкт-Петербурга временно запретил продажу бензина и других нефтепродуктов несовершеннолетним на автозаправочных станциях города. Запрет связан с указом президента об усилении мер общественной безопасности. Так Смольный планирует снизить риски использования подростками горючих материалов для поджогов, число которых резко возросло в последнее время. Ответственность за соблюдение запрета возложена на владельцев АЗС, при этом в Смольном не исключают, что ограничения могут быть продлены и в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запрет продавать нефтепродукты несовершеннолетним касается отпуска бензина и других видов топлива в любую тару

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Запрет продавать нефтепродукты несовершеннолетним касается отпуска бензина и других видов топлива в любую тару

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Решение оперативного штаба о запрете продавать нефтепродукты несовершеннолетним подписал губернатор Александр Беглов. Ограничение касается отпуска бензина и других видов топлива в любую тару. Оно носит временный характер и будет действовать с 9 марта по 31 декабря 2026 года, сообщили в пресс-службе Смольного. Собеседники «Ъ Северо-Запад» в администрации полагают, что запрет может быть продлен, если город посчитает это необходимым с точки зрения безопасности.

В Смольном подчеркивают, что решение связано с указом президента Владимира Путина от 2022 года об усилении общественной безопасности и является частью комплекса мероприятий по охране общественного порядка. Так власти хотят минимизировать риски, «связанные с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях». Они уверены, что после ограничения на продажу бензина количество попыток поджога АЗС или административных зданий сократится.

В то же время в принятом петербургском решении речь идет исключительно о продаже топлива. Ограничения на реализацию несовершеннолетним иных горючих материалов (например, ацетона, растворителей или красок) в обычных хозяйственных магазинах пока не вводятся.

Ответственность за соблюдение нового правила Смольный возложил на тех, кто непосредственно эксплуатирует автозаправочные станции. Для подтверждения возраста работникам необходимо будет проверять паспорт. На заправках Приморского района Петербурга корреспонденту «Ъ Северо-Запад» рассказали, что у них действуют ограничения на продажу бензина в тару, а несовершеннолетние к ним за покупкой топлива не обращаются. О новом ограничении сотрудники узнали из Telegram-каналов. Текст документа пока официально не опубликован.

За нарушение требований постановлений губернатора Петербурга во исполнение указа президента с ноября 2024 года предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц штраф составляет от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс., для юридических лиц — от 200 до 500 тыс.

Введение запрета стало реакцией на участившиеся в городе инциденты с участием подростков, подтвердили в пресс-службе Смольного. Только в феврале текущего года в Петербурге были зафиксированы как минимум три попытки поджога автозаправочных станций, в которых участвовали несовершеннолетние. 12 февраля у двух АЗС «Татнефть» на Обводном канале и Московском проспекте был задержан подросток, действовавший, по его словам, по указанию неизвестных из мессенджера. Было возбуждено уголовное дело о теракте. В тот же день аналогичный инцидент произошел в подмосковной Электростали, где заправку пытался поджечь 13-летний школьник. 23 февраля в Петербурге задержали 15-летнюю девушку, также подозреваемую в поджоге АЗС, она действовала по той же схеме после звонков мошенников. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Аналогичные ограничения уже действуют или готовятся к введению в десятках регионов России. В Татарстане, Кемеровской, Волгоградской, Пензенской, Вологодской, Костромской, Ярославской областях, Приморском крае запрет уже вступил в силу. Для обсуждения проекта документа в местные парламенты приглашали владельцев АЗС. Для последних, считают в правительствах регионов, основные затраты будут связаны с информированием населения и организацией проверки документов. При этом в большинстве регионов ограничения действуют не только на топливо, но и на остальные горюче-смазочные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости и лакокрасочные материалы.

Большинство региональных законов предусматривает исключение: подростки от 16 лет с водительским удостоверением могут купить топливо для своего транспортного средства. Штрафы для нарушителей варьируются в зависимости от региона: для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей.

Помимо угрозы терактов, в других регионах аналогичные меры ранее обосновывали профилактикой ДТП с участием питбайков и кроссовых мотоциклов, которыми управляют подростки, а также предотвращением токсикомании.

Полина Пучкова