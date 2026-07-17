Суд арестовал блогера Илью Ремесло на два месяца

Басманный районный суд Москвы вечером 17 июля арестовал на 1 месяц и 30 дней блогера и юриста Илью Ремесло, сообщил адвокат Сергей Бадамшин в Telegram-канале. Фигуранта обвинили в распространении заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил (п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК). Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

“Суд постановил заключить Илью Ремесло под стражу на 1 месяц 30 суток”, – говорится в сообщении адвоката.

Поводом для уголовного дела стала публикация блогера от 17 марта. Ремесло выступил с критикой в адрес президента Владимира Путина. В прошлом юрист был известен своей провластной позицией и критикой оппозиционеров.

Силовики задержали Ремесло утром 17 июля в Санкт-Петербурге. Позже его доставили в столицу для следственных действий. Подробнее – в материале “Илью Ремесло услышали в СКР”.

Константин Леньков