В Ярославле из-за ночного забега перекроют набережные

В центре Ярославля 18 июля будет ограничено движение транспортных средств из-за забега «Ночной Ярославль». Об этом сообщили в мэрии.

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С 7:00 до 23:55 проезд будет закрыт по Которосльной набережной (от Володарского до Волжской набережной), улице Подзеленье, Волжской набережной от Ильинско-Тихоновской церкви до Которосльной набережной. Также запретят движение по проездам у Успенского собора.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что открытие стартово-финишного городка пройдет в 16:00 у КЗЦ «Миллениум». Спортсмены преодолеют дистанции 5 и 10 км.

Алла Чижова