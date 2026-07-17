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В Ярославле из-за ночного забега перекроют набережные

В центре Ярославля 18 июля будет ограничено движение транспортных средств из-за забега «Ночной Ярославль». Об этом сообщили в мэрии.

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Фото: Яндекс. Карты

Схема перекрытия

Схема перекрытия

Фото: мэрия Ярославля

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Фото: Яндекс. Карты

Схема перекрытия

Фото: мэрия Ярославля

С 7:00 до 23:55 проезд будет закрыт по Которосльной набережной (от Володарского до Волжской набережной), улице Подзеленье, Волжской набережной от Ильинско-Тихоновской церкви до Которосльной набережной. Также запретят движение по проездам у Успенского собора.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что открытие стартово-финишного городка пройдет в 16:00 у КЗЦ «Миллениум». Спортсмены преодолеют дистанции 5 и 10 км.

Алла Чижова

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