Карантин по лейкозу крупного рогатого скота ввели в Ярославском округе

На территории Бекреневского сельского округа Ярославского района установили карантин по лейкозу крупного рогатого скота в связи с получением положительного результата при серологическом исследовании. Соответствующий приказ подписала и. о. руководителя государственной ветеринарной службы региона Марина Взюмцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Эпизоотическим очагом определен дом в деревне Скоково. До 16 декабря 2026 года территорию дома запрещено посещать посторонним лицам, вывозить оттуда восприимчивых животных, использовать быков-производителей для случки. Также карантин подразумевает запрет на совместное содержание, доение и выпас больных и здоровых животных.

Неблагополучными пунктами определены деревни Скоково, Губцево, Порошино, Красная Горка, села Петелино, Ченцы. Там запрещено проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки, аукционы и другие мероприятия, связанные с перемещением восприимчивых животных.

Алла Чижова