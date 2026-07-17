«Локомотив» командировал пятерых игроков в пермский «Молот»

Из системы ярославского «Локомотива» в пермский фарм-клуб «Молот» командированы защитник Егор Андриянов, вратарь Николай Никульшин, нападающие Михаил Ахметшин, Сергей Пузеев и Владимир Кузнецов. Об этом сообщили в фарм-клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Андриянов

Фото: ХК «Локомотив» Егор Андриянов

Фото: ХК «Локомотив»

Владимир Кузнецов и Егор Андриянов — воспитанники ярославской школы хоккея. Оба выступали за команды системы «Локомотива», в сезоне 2022/2023 дебютировали в МХЛ в составе «Локо-76». По системе «гол+пас» Кузнецов набрал 61 балл при показателе полезности «+19», Андриянов — 29 при показателе полезности «+55».

Михаил Ахметшин — воспитанник ижевской школы хоккея. До 2018 года выступал за команды «Ижстали», затем перешел в «Локомотив». Спустя 5 лет дебютировал в МХЛ в составе «Локо-76». В МХЛ набрал 51 балл при показателе полезности «+27».

Николай Никульшин — воспитанник московской школы хоккея. До 2020 года выступал за команды «Спартака», после чего перешел в систему ярославского клуба. В МХЛ играл за «Локо-76», ХК «Капитан» и «Локо». Суммарно провел 93 матча, отразив 91,7% бросков.

Сергей Пузеев — воспитанник нижнетагильского хоккея. С 2023 года начал выступать в МХЛ в составе «Локо». Суммарно набрал 43 балла за результативность при показателе полезности «+25».

Алла Чижова