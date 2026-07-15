В Таганроге очистили залив от нефтяного загрязнения

В Таганрогском заливе ликвидировали загрязнение побережья нефтепродуктами. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Очистка береговой линии началась в районе Богудонии, где были выявлены загрязнения. К работам привлекли специалистов отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов городской администрации, представителей ООО «Курганнефтепродукт», студентов Южного федерального университета, участников военно-патриотического объединения «Казачья Гвардия им. гвардии старшего лейтенанта Глухова», а также волонтеров АНО «Первый взгляд».

По заявлениям властей, загрязнения на побережье удалось устранить, возможные экологические последствия были минимизированы. Все службы продолжают постоянный мониторинг состояния воды и почвы.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Таганроге изначально опровергли информацию о загрязнении побережья Таганрогского залива после атаки беспилотников на терминал нефтепродуктов 10 июля.

Константин Соловьев