В Ярославле приступили к строительству Бегового центра ВФЛА

В Ярославле продолжается подготовка к строительству Бегового центра, который реализуется в рамках проекта Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) при поддержке АНО «Евразия», сообщила «Ъ-Ярославль» пресс-служба федерации. На площадке уже ведутся подготовительные работы, после чего строители приступят к возведению комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВФЛА Фото: Пресс-служба ВФЛА

Новый объект появится на улице Подзеленье. В здании оборудуют раздевалки, душевые, универсальные залы для тренировок и лекций, пространства для занятий с тренерами и зоны отдыха. Рядом появятся беговые дорожки с прорезиненным покрытием, воркаут-зоны и площадки для отдыха. Центр станет площадкой для тренировок, любительских стартов, мастер-классов, занятий для детей, а также семейных и городских спортивных мероприятий.

Председатель ВФЛА Петр Фрадков рассказал, что центр будет бесплатным для всех посетителей.

«Ключевая задача проекта — сделать легкую атлетику по-настоящему массовой и доступной для самого широкого круга граждан. Мы стремимся изменить восприятие этой дисциплины: она перестанет ассоциироваться исключительно со спортом высших достижений и превратится в понятную и удобную практику для миллионов — от детей и студентов до пожилых людей и целых семей»,— отметил господин Фрадков.

Амбассадор проекта ВФЛА, тренер по бегу и ОФП, капитан SPINE Running Team и пейсмейкер Сергей Грибушков отметил, что в Ярославле уже сформировалось активное беговое сообщество, а новый центр станет местом, где любителям бега будет удобно встречаться перед тренировками и проводить время после них.

«Беговое сообщество в Ярославле развивается довольно активно. У нас много интересных клубов, регулярно проходят забеги и, в целом, есть где побегать. Но пока не хватает единой точки притяжения, где можно было бы переодеться, оставить вещи и после пробежки принять душ. Именно таким комфортным местом и должен стать Беговой центр»,— отметил Сергей Грибушков.

Проект реализуется по инициативе Всероссийской федерации легкой атлетики при поддержке АНО «Евразия». Открытие Бегового центра запланировано на этот год.