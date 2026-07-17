В Ярославле избрана мера пресечения водителю автобуса, сбившему пешехода

Кировский районный суд Ярославля избрал для 38-летнего водителя автобуса меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

«Обвиняемому установлен запрет общаться с иными участниками процесса, за исключением адвоката, сотрудников правоохранительных органов и судов; управлять транспортными средствами»,— пояснили в пресс-службе.

Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. «Ъ-Ярославль» сообщал, что уголовное дело было возбуждено после ДТП на проспекте Октября 14 июля. Водитель сбил девушку-пешехода, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшую увезли в больницу, от полученных травм она скончалась.

Алла Чижова