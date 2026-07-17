Ярославль удерживает 2-е место в народном голосовании за «Культурную столицу»

Ярославль сохраняет свое второе место в народном голосовании за звание «Культурная столица 2028 года». За город уже отдали голоса 93 тыс. человек (8,91% от общего числа). Голосование проходит на портале «Госуслуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волковский театр в Ярославле

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Волковский театр в Ярославле

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Лидером голосования остается Великий Новгород: присвоение ему звания поддержали 122 тыс. человек (11,61%). Следом за Ярославлем на третьем месте идет Краснодар, собравший 85 тыс. голосов (8,14%), на четвертом — Владимир (82 тыс. голосов, 7,82%).

Конкурс «Культурная столица года» стартовал в 2023 году. Культурной столицей 2024 года был Нижний Новгород, 2025 года — Грозный, 2026 года — Омск, 2027 года — Челябинск. Победа в народном голосовании не гарантирует городу присвоение звания, так как окончательное решение принимает жюри при учете результатов голосования, однако победитель в номинации получит дополнительные баллы при участии в конкурсе последующего года.

Алла Чижова