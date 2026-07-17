В Пулково у прилетевшей из Чехии россиянки нашли наркотики

В аэропорту Пулково таможенники обнаружили у пассажирки из Чехии наркотические вещества. В отношении гражданки России возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таможенники Пулково пресекли попытку ввоза наркотиков из Чехии

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ Таможенники Пулково пресекли попытку ввоза наркотиков из Чехии

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Женщину остановили для выборочного контроля после прохождения через «зеленый» коридор. Во время опроса она сообщила, что проживает в Праге и прилетела из Чехии транзитом через Турцию. По данным таможни, путаные ответы пассажирки вызвали подозрения у инспектора.

При досмотре багажа сотрудники обнаружили две пластиковые трубки со светлым порошком, а затем упаковку жевательной резинки, внутри которой находился пакет с порошкообразным веществом. Позже женщина призналась, что приобрела наркотик в Чехии через интернет-магазин.

Экспертиза установила, что в багаже находились метамфетамин, а также следы кокаина.

В СЗТУ отметили, что после обнаружения запрещенных веществ пассажирка написала явку с повинной. В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Матвей Николаев