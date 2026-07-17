В Пулково у прилетевшей из Чехии россиянки нашли наркотики
В аэропорту Пулково таможенники обнаружили у пассажирки из Чехии наркотические вещества. В отношении гражданки России возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Таможенники Пулково пресекли попытку ввоза наркотиков из Чехии
Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ
Женщину остановили для выборочного контроля после прохождения через «зеленый» коридор. Во время опроса она сообщила, что проживает в Праге и прилетела из Чехии транзитом через Турцию. По данным таможни, путаные ответы пассажирки вызвали подозрения у инспектора.
При досмотре багажа сотрудники обнаружили две пластиковые трубки со светлым порошком, а затем упаковку жевательной резинки, внутри которой находился пакет с порошкообразным веществом. Позже женщина призналась, что приобрела наркотик в Чехии через интернет-магазин.
Экспертиза установила, что в багаже находились метамфетамин, а также следы кокаина.
В СЗТУ отметили, что после обнаружения запрещенных веществ пассажирка написала явку с повинной. В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.