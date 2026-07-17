В Ярославле журналистка-иноагент стала фигурантом уголовного дела

В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, сообщили в СУ СК России по региону. Как уточнил портал «ЯрНьюс», фигурантом дела стала бывшая ярославская журналистка Марина Скорикова (объявлена иноагентом).

«Подозреваемая, признанная в РФ иностранным агентом, находясь на территории иностранного государства, разместила на своей странице в одной из социальных сетей текстовое сообщение, в котором содержался призыв к деятельности, направленной против безопасности РФ»,— сообщили в следственном управлении.

Дело возбудили по материалам УФСБ. Следствие заочно предъявит обвинение журналистке и обратится в суд для ее ареста. Затем последует объявление в международный розыск.

Марина Скорикова (объявлена иноагентом) окончила факультет русской филологии и культуры Ярославского государственного педагогического университета. С 2007 года работала журналистом на ярославском телеканале «НТМ». Впоследствии переехала в Москву, где работала в Московской школе политических исследований (включена в реестр юридических лиц — иностранных агентов в 2014 году после переименования в «Московскую школу гражданского просвещения»). В настоящее время проживает в Литве. Минюст РФ включил ее в реестр иностранных агентов в марте 2026 года.

Алла Чижова