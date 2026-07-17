Ярославский «Шинник» временно переедет в Ростов Великий

ФК «Шинник» будет проводить домашние матчи на стадионе в Ростове Великом во время строительства новой арены в Ярославле. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Он пояснил, что рассматривались также варианты стадионов в Ярославле и Рыбинске, но ростовский обладает такими преимуществами, как расположение (он находится в центре), хорошая транспортная доступность, состояние самого поля и инфраструктуры.

«Приведем стадион в соответствие с требованиями Российского футбольного союза. Есть нормативы по количеству зрительских мест, для установки дополнительных трибун будем использовать быстровозводимые конструкции. Предстоит также обновить основное здание и благоустроить прилегающую территорию»,— написал губернатор.

На стадионе сделают подогрев поля, заменят инженерные сети и увеличат мощности газовой котельной. Как сообщил глава Ростовского округа Андрей Шатский, начало строительно-монтажных работ на стадионе «Спартак» запланировано на конец года. Домашние игры «Шинника» в Ростове начнут проводить со следующего футбольного сезона.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что новый стадион «Шинник» на 12 тыс. мест построят на месте прежнего. Инвестором выступает «Банк ПСБ». Возвести его планируют к 2030 году.

Алла Чижова