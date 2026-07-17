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Иностранца арестовали в Ярославле за попытку дать взятку полицейскому

В Ярославле заключили под стражу иностранного гражданина, который обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что 14 июля на улице Ямской полиция остановила автомобиль. В ходе проверки документов у водителя выявили нарушения режима пребывания иностранного гражданина на территории России.

Уже в служебном автомобиле водитель попытался передать сотруднику ДПС 15 тыс. руб. в качестве взятки за недоставление в отдел для составления протокола. Инспектор от денег отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Алла Чижова

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