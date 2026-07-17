В Ярославле началось благоустройство площади Юности у театра юного зрителя. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Визуализация благоустройства площади Юности Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области Следующая фотография 1 / 4 Визуализация благоустройства площади Юности Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

На площади Юности обновят инженерные сети, заменят покрытия проездов и тротуаров, установят новое освещение и систему видеонаблюдения, проведут озеленение. Там смонтируют детскую площадку «Птица Говорун» с горкой-желобом, скалодромом, сетками для лазанья, а также малую архитектурную форму «Дракон» с экраном в лапах.

Работы будут проводить разные подрядчики. Контракт, цена которого 30 млн руб., на «Птицу Говоруна» заключен с вологодским ООО «СМУ-79». Монтаж площадки запланирован до 15 октября 2026 года. Продолжается поиск подрядчика для поставки малых архитектурных форм, игровых панелей и качелей, проведения озеленения, монтажа парклетов.

Алла Чижова