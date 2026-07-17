В Петербурге 17 июля ожидается до +25 градусов без осадков
В Санкт-Петербурге 17 июля ожидается теплая и сухая погода. Как сообщили в центре «ФОБОС», на погодные условия в городе влияет периферия антициклона, центр которого днем расположится над Псковской областью.
Антициклон принесет в Петербург теплую и сухую погоду
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Днем будет малооблачно, осадков не прогнозируется. Температура воздуха в Санкт-Петербурге составит +23…+25 градусов, по Ленинградской области — от +21 до +26 градусов.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление в течение дня начнет снижаться и достигнет 763 мм ртутного столба, что немного выше климатической нормы.