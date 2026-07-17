В Петербурге 17 июля ожидается до +25 градусов без осадков

В Санкт-Петербурге 17 июля ожидается теплая и сухая погода. Как сообщили в центре «ФОБОС», на погодные условия в городе влияет периферия антициклона, центр которого днем расположится над Псковской областью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антициклон принесет в Петербург теплую и сухую погоду

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Антициклон принесет в Петербург теплую и сухую погоду

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Днем будет малооблачно, осадков не прогнозируется. Температура воздуха в Санкт-Петербурге составит +23…+25 градусов, по Ленинградской области — от +21 до +26 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление в течение дня начнет снижаться и достигнет 763 мм ртутного столба, что немного выше климатической нормы.

Матвей Николаев