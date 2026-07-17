Жителя Ленобласти задержали по подозрению в организации нарколаборатории в Кронштадте

В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали 21-летнего жителя Ленинградской области по подозрению в организации подпольной нарколаборатории. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У жителя Ленобласти изъяли около двух килограммов веществ при обыске нарколаборатории

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ У жителя Ленобласти изъяли около двух килограммов веществ при обыске нарколаборатории

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, молодой человек, проживающий в ДНП «Брусничное» под Ломоносовом, оборудовал лабораторию на территории дачного участка в Кронштадте.

Во время обыска оперативники обнаружили 27 контейнеров с кристаллообразным веществом общей массой около 2 кг, а также прекурсоры, химические реактивы, лабораторную посуду, весы, оборудование и средства индивидуальной защиты.

Экспертиза установила, что в одном из контейнеров находилось 492,4 грамма мефедрона. Остальные изъятые вещества направлены на исследование.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических средств в особо крупном размере. Правоохранители устанавливают возможных соучастников и другие эпизоды противоправной деятельности.

Матвей Николаев