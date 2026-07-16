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В Петербурге с начала года зарегистрировали почти 11 тысяч новых такси

В Санкт-Петербурге за первое полугодие 2026 года зарегистрировали 10 866 новых автомобилей такси. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту, подводя промежуточные итоги работы отрасли.

Число легальных такси в Петербурге превысило 67 тысяч автомобилей

Число легальных такси в Петербурге превысило 67 тысяч автомобилей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Число легальных такси в Петербурге превысило 67 тысяч автомобилей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общее количество легальных такси в городе достигло 67 488 автомобилей.

За шесть месяцев также увеличилось число официальных перевозчиков. В реестр внесли 28 юридических лиц, 576 индивидуальных предпринимателей и 2 759 самозанятых. Сейчас в Петербурге зарегистрировано 8 886 перевозчиков и 17 служб заказа такси.

Кроме того, с января по июль комитет по транспорту обработал 30 210 обращений, связанных с предоставлением государственных услуг в сфере пассажирских перевозок и перевозок багажа.

Матвей Николаев

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