Туристические возможности Мурманской области начнут продвигать через маркетплейс

Мурманская область вошла в число регионов, которые примут участие в совместном проекте объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) и Минэкономразвития России по продвижению внутреннего туризма. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет РБК Мурманск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Wildberries и Russ помогут продвигать туристический потенциал Мурманской области

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Wildberries и Russ помогут продвигать туристический потенциал Мурманской области

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Помимо Заполярья, поддержку в рамках проекта получат Санкт-Петербург, Калининградская и Тульская области, а также Республика Дагестан. Как отметили в РВБ, Мурманская область вошла в число наиболее активных регионов по привлечению сертифицированных гидов и экскурсоводов из реестра Минэкономразвития к регистрации на платформе «Маркетплейс впечатлений».

В Министерстве туризма и предпринимательства Мурманской области пояснили, что проект направлен на продвижение туристического потенциала региона через федеральные цифровые каналы. В крупных городах России уже появились рекламные билборды, рассказывающие о туристических возможностях Заполярья и других регионов-участников.

Кроме того, аналогичные баннеры размещены в приложении маркетплейса. Они ведут на страницу, где пользователи могут выбрать и оплатить экскурсии и другие туристические услуги.

Матвей Николаев