Замглавного инженера Петербургского метрополитена отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу заместителя главного инженера — начальника службы технического развития Петербургского метрополитена Михаила Федорова и генерального директора компании «Фортис» Игоря Логвинова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд арестовал сотрудника петербургского метро и главу «Фортиса» по делу о мошенничестве

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Суд арестовал сотрудника петербургского метро и главу «Фортиса» по делу о мошенничестве

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Обоим предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По решению суда они останутся в СИЗО как минимум до 13 сентября.

По версии следствия, не позднее декабря 2024 года Михаил Федоров, Игорь Логвинов и другие, пока не установленные, участники схемы инициировали выделение финансирования на закупку интеллектуальных комплексов администрирования и хранения ключей. Следователи считают, что затем были организованы заведомо завышенные коммерческие предложения от подконтрольных компаний, после чего контракт получила компания «Фортис».

Контракт стоимостью 50 млн рублей предусматривал поставку оборудования для станций Фрунзенско-Приморской линии — «Адмиралтейская», «Спортивная», «Чкаловская», «Крестовский остров», «Старая Деревня» и «Комендантский проспект», а также административного здания «Технологический институт».

Матвей Николаев